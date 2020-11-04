طقس الخميس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

وتوقع الخبراء وفقا لبيان صحفى، أن يسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء.

وبالنسبة للأمطار، تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة - كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- إسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

الاسكندرية 24 19

وادى النطرون 24 19

طنطا 25 19

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 25 19

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بنى سويف 25 18

المنيا 26 17

اسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

ادفو 29 20

ابوسمبل 29 20

الوادى الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبورماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربه 28 25