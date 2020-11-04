مايا مرسى: المجلس القومى هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن موضوع البرنامج التدريبى "تنمية القدرات فى مجال الإدارة المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعى" هو أحد الموضوعات الأساسية التى يعمل عليها المجلس باعتباره هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف الموجه ضدها.





جاء ذلك خلال ختام فعاليات البرنامج التدريبى، الذى نظمته وكالة التعاون الدولى الكورى (كويكا)، بحضور السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وأوه يون كيوم المدير الإقليمى لوكالة التعاون الدولى الكورى، وتشاه سينج هيون سفير منظمة كيونجى دو.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير لكل من سفير وحكومة كوريا الجنوبية، ولوكالة التعاون الدولى الكورى، ومنظمة كيونجى دو، على المجهودات التى قاموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبى فى مصر وتدريب العاملين بالمجلس القومى والعمل على خروجه بهذا المستوى المتميز للغاية، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس وكوريا فى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة.

وأشادت بالمشاركة المشرفة والمتميزة للعاملين بالمجلس فى البرنامج التدريبى، منوهة بأنه سيتم الاستعانة بالموظفين الذين شاركوا فى البرنامج التدريبى لنقل الخبرة التى اكتسبوها إلى فروع المجلس بالمحافظات وباقى العاملين بالمجلس.

ومن جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته بالتعاون القائم بين البلدين، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين فى العديد من المجالات المختلفة الأخرى، مؤكدا أن المساواة بين الجنسين يمكن تحقيقها من خلال رفع الوعى المجتمعى والوعى العام بهذا المفهوم.

وبدوره، قال المدير الإقليمى لوكالة التعاون الدولى الكورى "إن وكالة التعاون الكورى بدأت منذ عام 2018 فى العمل على دعم مفهوم المساواة بين الجنسين فى المجتمع المصرى، والذى يأتى من بينها هذا البرنامج التدريبى الذى بدأ تنفيذه هذا العام"، متوجها بالشكر الى جميع المشاركين لالتزامهم والجهد الذين قاموا ببذله خلال البرنامج التدريبى.

جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولى الكورى (كويكا) باعتبارها المنوطة بتقديم المنح والدعم الفنى المقدم نيابة عن الحكومة، قد استضافت برنامجا تدريبيا عن بعد لتحسين كفاءة إدارة الفوارق بين الجنسين للعاملين فى المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، وقد تم تنظيم البرنامج، الذى استمر لمدة أسبوعين، ضمن خطة (كويكا) لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة فى المجتمع المصرى.

وتشارك (كويكا) بالتعاون مع مقاطعة كيونجى الجوانب المختلفة لأنشطة وسياسات كوريا، وتعمل على اكتشاف ما يمكن تطبيقه فى مصر، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات التى تمت عبر الإنترنت مع 30 مشاركا من المجلس القومى للمرأة، وتأمل (كويكا) فى تمهيد الطريق لتعاون مثمر فى المستقبل مع المجلس القومى للمرأة لدعم تحقيق أهداف تنمية وتطوير المرأة فى مصر.