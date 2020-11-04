وخلال كلمته فاجئ قداسته الحضور بإعلانه أن هذه الكنيسة نال خلالها قداسته سر المعمودية، وكان ذلك عام 1953.
وقال قداسة البابا: "أنا مرتبط بهذه الكنيسة فقد تم تعميدى فيها سنة 1953، وأيضًا دخلت الدير سنة ظهور السيدة العذراء بها 1986"، حيث واكب يوم تدشينها ذكرى عيد ميلاد البابا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد ميلاده.. البابا تواضروس يدشن الكنيسة التى تعمد بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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