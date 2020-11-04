فى عيد ميلاده.. البابا تواضروس يدشن الكنيسة التى تعمد بها

وخلال كلمته فاجئ قداسته الحضور بإعلانه أن هذه الكنيسة نال خلالها قداسته سر المعمودية، وكان ذلك عام 1953.

وقال قداسة البابا: "أنا مرتبط بهذه الكنيسة فقد تم تعميدى فيها سنة 1953، وأيضًا دخلت الدير سنة ظهور السيدة العذراء بها 1986"، حيث واكب يوم تدشينها ذكرى عيد ميلاد البابا.