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وأكد مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريحات إلى "دوت الخليج" أنه تم تطبيق هذا النظام للمرة الأولى فى مصر بمدينة بلطيم، حيث تم ترقيم منطقة الفنار وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم تفعيل هذا النظام فى مدينة بلطيم بالكامل.
واستكمل المصدر، أن نظام الباركود سيساعد فى الحفاظ على الملكية وتوفير جميع الخدمات بشكل سهل وتيسيرها فى فترة زمنية قصيرة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، مؤكدا أن تفعيل وتطبيق هذا النظام يتم بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وأكد المصدر، أن نظام الباركود أو كما يُطلق عليه بطاقات الأرقام القومية للعقارات، يتيح لموظف المحليات من خلال أبلكيشن سيتم تفعيله على هاتفه المحمول معرفة مالك العقار وكافة التفاصيل عن العقار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رقم قومى لكل عقار فى مصيف بلطيم لأول مرة بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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