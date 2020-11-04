مياه الإسكندرية: انهيار أرضى بشارع النصر بسموحة يستوجب تخفيف الضغط

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تخفيف الضغوط عن شارع النصر بجرين بلازا لحدوث كسر ماسورة صرف صحى قطر 1200 مم، ما أسفر عن حدوث انهيار أرضى بشارع النصر بسموحة، وسقوط إحدى سيارات الصرف الصحى داخل نطاق الانهيار، وتم رفع السيارة بمعدات الشركة والمحافظة.





وأشارت الشركة، فى بيان صحفى، إلى أن إجراء تخفيف ضغوط المياه يهدف لتخفيف الأحمال على شبكة الصرف الصحى، وأنه تم الدفع بسيارات شفط المياه من شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية وتمت عملية السحب من الشوارع الرئيسية والفرعية. وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم الدفع ببدلات لرفع المياه من بعض الجراجات مع قيام سيارات الشفط والمعدات بسحب المياه من أماكن التجمعات، وجارٍ أعمال إصلاح الخط حاليا. وناشدت الشركة، المواطنين بترشيد استهلاك المياه لتخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحى واستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار.

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