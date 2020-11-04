السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً كونغولياً رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولي "تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الاشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والتطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي"، مؤكداً استمرار مصر في دعم الكونغو الديمقراطية على كافة المستويات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم لشعبها الشقيق وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، لا سيما في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس مساندة مصر للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة في نجاح الرئيس "تشيسيكيدي" بالاضطلاع بتلك المسئولية الهامة لقيادة العمل الافريقي المشترك خلال العام القادم.

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