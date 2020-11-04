ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

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شكك الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مرة أخرى فى نتائج الانتخابات خاصة تلك التى تم الإدلاء بها عبر البريد. وقال: "الليلة الماضية كنت أتصدر النتائج، فى كثير من الأحيان بقوة، فى العديد من الولايات الرئيسية، فى حتى عندما كان الديمقراطيون يديرون ويتحكمون. ثم، واحدًا تلو الآخر، بدأوا يختفون بطريقة سحرية حيث تم فرز أصوات الاقتراع".
وقال "غريب جدًا، وقد فهم "منظمو الاستطلاعات" الأمر بشكل خاطئ تماما وتاريخيًا!.
وأكد ترامب إنه فى كل مرة يحسبون فيها أصوات الاقتراع عبر البريد تأتى مدمرة للغاية في نسبتها".
ترامب
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