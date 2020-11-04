زاهي حواس يلقي محاضرة من أمام أبو الهول لأول فوج أمريكي منذ بدء أزمة "كورونا"

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس اليوم الأربعاء من أمام تمثال "أبوالهول"، محاضرة لأول فوج سياحى أمريكى يزور القاهرة بعد أزمة "كورونا" يضم نخبة من أساتذة الجراحة الأمريكان.

وشرح حواس للوفد الأمريكي تاريخ المنطقة الأثرية، وقال إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، نافيا الادعاءات التي تتردد عن وجود مدينة مفقودة تحت أبوالهول، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل علمي على تلك الادعاءات، وقال "لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أنه صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات".

واستعرض حواس الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره في وادي القرود بالوادي الغربي بالأقصر، وعن خبيئة العساسيف بالأقصر وكشف سقارة الأخير.

وأشار إلى أن أوبرا توت عنخ آمون سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية قبل أفتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لإكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" في عام 2022، مؤكدا أن أهم كشف في القرن الـ21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.