الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال نوفمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي: أولا:أهم العمليات 1-الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلائم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة . ثانيا: التسميد 300 كجم سلفات نشادر او 200 كجم نترات نشادر للفدان +100 كجم سوبرفوسفات كالسيوم+ 100كجم كبريت زراعى ثالثا:برنامج الرى اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات اكثر من 10 60 لتر/شجرة رابعا:برنامج المكافحة 1- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها 2-اذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء

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