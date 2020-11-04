وسط إجراءات احترازية.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية في كاتدرائية العباسية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، لإلقاء عظته الأسبوعية.

ويحضر الاجتماع الأسبوعي للبطريرك عدد من أساقفة المجمع المقدس، بينهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وعدد من قساوسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وحرص جميع الحضور على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات واتخاذ المسافات المناسبة للتباعد بين الأشخاص، فضلا عن قياس درجات الحرارة عند بوابة الدخول.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأربعاء صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بتذكار إعلان قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.