“الغلق وتطبيق الغرامات بحزم ولا تهاون” قرارات مجلس الوزراء اليوم بعد عودة منحنى إصابات كورونا في التزايد

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محمد سياف - ابو ظبي - عقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً هاماً، تم فيه مناقشة واستعراض العديد من الملفات الهامة، وكان أبرزها ملف كورونا حيث بدأت الإصابات تتزايد بشكل ملحوظ منذ عدة أيام، وكان آخر بالأمس، وتتزايد الإصابات في كل يوم أكثر من الذي سبقه، وذلك وفق تقارير وزارة الصحة الرسمية التي تصدر بشكل يومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا.

قرارات مجلس الوزراء اليوم بعد عودة منحنى إصابات كورونا في التزايد

وبعد ارتفاع منحنى الإصابات، قال رئيس الوزراء اليوم بأنه يتم متابعة الأوضاع بشأن الإصابات والوفيات بشكل يومي، ولذا ووفق مؤشرات الإصابة والوفيات فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي ما يلي:

1- شدد رئيس مجلس الوزراء اليوم على ضرورة تطبيق الغرامات على مخالفي ارتداء الكمامة والإجراءات الإحترازية بكل حزم وعدم التهاون في هذا الأمر.

2- التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بجميع الوزرات والجهات التابعة لها.

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3- تكليف وزارة الداخلية والتنمية المحلية وغيرهما من الوزارات المعنية بتطبيق الغرامات على المخالفين.

4- إعلاق أى منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية.

وتأتي هذه القرارات من الحكومة اليوم تجنباً لسيناريوهات صعبة، أو اتخاذ إجراءات مشددة قد تضر بالبعض اقتصادياً.