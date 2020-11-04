فيديوجراف: عطية الله.. البابا تواضروس الثانى رجل الوطنية

وبهذه المناسبة يرصد "دوت الخليج" أبرز المحطات فى حياة البابا..
ويعشق البابا تواضورس التصوير الفوتوغرافى، ولكن لم يكن لديه كاميرا، وأحضرها أخيرًا بعد أن تخرج بعشر سنوات وهو فى مدينة أوكسفورد، ومن ضمن مواهبه كذلك موهبة الخط.
سيم شماس قارئ، فى 27 سبتمبر 1975 على يد الأنبا باخوميوس، بعد التخرج من الجامعة، بالرغم من بداية خدمته من المرحلة الأولى أو الثانية الثانوية.
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