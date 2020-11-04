الرى: عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والرى، أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات فى المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة، اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو 2020، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.