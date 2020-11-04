الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25  

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة.. طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا على شمال الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء.

وبالنسبة للأمطار، تكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم-مطروح-إسكندرية-رشيد-بورسعيد-العريش).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

الإسكندرية 24 19

وادي النطرون 24 19

طنطا 25 19

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 25 19

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بني سويف 25 18

المنيا 26 17

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبو رماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربة 28 25

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