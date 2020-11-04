السيسي يطلع على التخطيط الهندسي للحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية

السيسي يوجه بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد ، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقي ، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبد العزيز ، رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية علي مستوي الجمهورية ، واطلع الرئيس في هذا السياق علي التخطيط الهندسي والانشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الادارية الجديدة الذي يضم مباني السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الادارية.

كما تابع الرئيس الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق علي مستوي الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في تلك الجهود والتي تشكل أحد أهم مكونات البنية الاساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات وذلك لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكباري الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن الاجتماع تناول كذلك استعراض مستجدات المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية الخيل العربي المصري الأصيل، والذي يضم منظومة متكاملة لكافة الانشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.