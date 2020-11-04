عاجل.. الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقى مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائى بالمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس فى هذا السياق على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يضم مبانى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزى الرئيسى والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية. كما تابع الرئيس الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار فى تلك الجهود والتى تشكل أحد أهم مكونات البنية الأساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء فى تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات، لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكبارى الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك استعراض مستجدات المشروع العالمى "مرابط مصر" لتربية الخيل العربى المصرى الأصيل، والذى يضم منظومة متكاملة لكافة الأنشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.

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