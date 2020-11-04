الرعاية الصحية: نجاح أول جراحة استئصال ورم متقدم بالبنكرياس ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول جراحة ويبل "Whipple Operation" لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثنا عشر تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لمريضة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد.





وأوضح الدكتور مصطفى شعبان مدير عام مستشفى التضامن بورسعيد - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء - أنه بعد حضور المريضة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تبين أنها تعانى من انسداد صفراوى نتيجة وجود ورم بالبنكرياس، وعليه قام الفريق الطبى المختص بالمستشفى بعمل منظار قنوات مرارية للمريضة مع تركيب دعامة معدنية.

وتابع: وبعد استقرار حالة المريضة وعمل باقى الفحوصات والأشعات اللازمة لاستكمال تشخيص وضع الورم، تم لها إجراء عملية استكشاف للبطن واستئصال المرارة وجزء من الإثنى عشر والمعدة وجزء من البنكرياس، ثم إعادة توصيل القنوات المرارية بالإثنى عشر والمعدة والأمعاء البسيطة وباقى البنكرياس بالإثنى عشر.

وأكد أن الجراحة أجرتها نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى التضامن بورسعيد حيث قام بالجزء الأول من الجراحة منظار قنوات مرارية مع تركيب دعامة معدنية الأستاذ الدكتور أحمد مدكور أستاذ مناظير الجهاز الهضمى جامعة حلوان والمركز الطبى العالمى.

فيما أجرى الجزء الثانى من الجراحة للمريضة استئصال الورم بالبنكرياس الأستاذ الدكتور عمرو عبدالرؤوف أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس بالقصر العيني، والدكتور محمد حلمى المعداوى استشارى الجراحة العامة، الدكتور سامر حرب أخصائى الجراحة، الدكتور محمد نعمان طبيب الجراحة العامة، الأستاذ الدكتور أحمد خميس أستاذ التخدير جامعة عين شمس، د. أحمد شتيوى أخصائى التخدير.

ولفت إلى أنه عقب إجراء الجراحة للمريضة تم نقلها إلى قسم الرعاية المركزة بالمستشفى تحت إشراف كلًا من عمرو كمال وأحمد فتوح أساتذة الرعاية المركزة والتخدير بطب القصر العينى، وأكد أن حالة المريضة مستقرة وأنها خرجت من المستشفى.

بدوره، قال الدكتور محمد فهيم موسى مستشار الهيئة لشؤون الرعاية الصحية والعلاجية، أن جراحة ويبل (Whipple Operation) التى تعرف أيضًا باسم استئصال أورام البنكرياس والإثنا عشر، جراحة صعبة ومعقدة تستخدم لعلاج الأورام واضطرابات أخرى فى البنكرياس والقناة الصفراوية والأمعاء وغالبًا ما تستخدم الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس الذى ينحصر فى رأس البنكرياس وبعد إجراء جراحة ويبل يعيد الجراح توصيل الأعضاء المتبقية حتى تتمكن من هضم الطعام بصورة طبيعية بعد الجراحة.

وأضاف أن هذا النوع المتقدم من الجراحات يحتاج إجرائه إلى فريق طبى من ذوى الخبرة والمهارة والكفاءة العالية لمساعدة الكثيرين من المرضى وإنقاذ حياتهم بأمان، وأكد أن مستشفى التضامن إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد توفر هذه الخدمة الطبية المتقدمة من خلال وحدة متكاملة للجهاز الهضمى والقنوات المرارية وجراحة الكبد والبنكرياس على يد أمهر الأطباء داخل المستشفى.

كما توفر العديد من التخصصات الطبية الأخرى فى مجال جراحات الأورام والعظام على مستوى عالى ومتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، حرص مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة داخل نطاق المحافظة مما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم، فى ضوء تحقيق أهداف رؤية (مصر 2030) التى تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.