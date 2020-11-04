إنفوجراف.. 100 مليون صحة.. إنجازات مبادرات الرئيس منذ انطلاقها

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وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 627 ألفًا و787 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، السمنة، التقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، وحتى أمس الثلاثاء.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألف و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.
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