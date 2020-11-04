هيئة الطرق والكبارى تعلن فتح طريق الصعيد - البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى، عن فتح طريق الصعيد - البحر الأحمر "سفاجا – سوهاج" أمام حركة المرور بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.





وأضاف بيان صحفى، نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه يستمر غلق 3 طرق فقط جارٍ الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى على مستوى الجمهورية وهى:

1. طريق الشيخ فضل - رأس غارب.

2. طريق الجيش الحر فى المسافة من بنى سويف إلى المنيا وقد تم تحويل الحركة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم.

3. طريق مفارق فيران - كاترين.

هذا وسبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها ومعالجة أثار الأمطار الغزيرة والسيول التى وقعت عليها وهى:

1.طريق القصير – قفط.

2.طريق رأس غارب – الغردقة.

3.طريق طور سيناء – مفارق فيران.

4.تقاطع وادى وتير مع طريق دهب – نويبع.