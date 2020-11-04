هيئة الطرق والكبارى تعلن فتح طريق الصعيد - البحر الأحمر

وأضاف بيان صحفى، نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه يستمر غلق 3 طرق فقط جارٍ الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى على مستوى الجمهورية وهى:
1. طريق الشيخ فضل - رأس غارب.
2. طريق الجيش الحر فى المسافة من بنى سويف إلى المنيا وقد تم تحويل الحركة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم.
3. طريق مفارق فيران - كاترين.
هذا وسبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها ومعالجة أثار الأمطار الغزيرة والسيول التى وقعت عليها وهى:
1.طريق القصير – قفط.
2.طريق رأس غارب – الغردقة.
3.طريق طور سيناء – مفارق فيران.
4.تقاطع وادى وتير مع طريق دهب – نويبع.
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