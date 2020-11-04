وزير النقل معتذرا عن تأخيرات القطارات: سنواصل العمل لخدمة المواطن

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدى القطارات، وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.





بدأ الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، بتأكيد الوزير على أهمية الدور الخدمى والمهم الذى تقوم به السكك الحديدية فى حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسؤولية كبيرة فى خدمة المواطن المصرى، مشيرا إلى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارات والعربات وتشغيل القطارات الجديدة والذى أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع، وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة فى تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، خاصة وأن السكة الحديد خلال الفترة الماضية شهدت انتظاما كبيرا فى مواعيد القطارات وكان يتم الإعلان عن التأخيرات الناتجة عن أعمال مشروعات تحديث نظم الإشارات والسكك الحديدية فى وسائل الإعلام المختلفة لكى يقوم المواطن بإخذها فى اعتباره فيما يخص أعماله وتنقلاته المختلفة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة الحفاظ على هذه المستويات المميزة من الخدمة المقدمة للركاب والتى تبدأ من انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات، ثم استعرض الأسباب التى أدت إلى هذه التأخيرات والتى كان لها تأثيراً سلبياً على جمهور الركاب.

وأكد الوزير، أنه على ثقة أن العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدى القطارات بما لديهم من واجب وطنى تجاه الراكب سيقومون بتلافى أسباب هذه التأخيرات والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد تقدم الاعتذار لكافة الركاب عن هذه التأخيرات.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس أشرف رسلان، خلال الاجتماع، أن قائدى القطارات وكافة العاملون بالسكة الحديد سيواصلون دائما العمل فى خدمة المواطن المصرى وتقديم الخدمات له كما أكد الحضور من قائدى القطارات على أنهم وقائدى القطارات فى مختلف الخطوط دائما فى خدمة المواطنين وأنهم سيبذلون جميع الجهود للحفاظ على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب واستكمال مسيرة التطوير لهذا المرفق الحيوى المهم.