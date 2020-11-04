المصريين الأحرار: إلغاء نظام الكفيل يساعد العمالة المصرية ويحد من المشكلات

وقال أحمد على حسن، مسؤول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار، وفقا لبيان صحفى، إن المبادرة التى أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية تساعد العمالة المصرية بصورة كبيرة وتحد من المشكلات التى يعانيها الوافدين المصريين نحو نظام الكفيل، معربًا عن شكره وتقديره للرؤية الشاملة والواعية للمملكة وعلى رأسها جلالة الملك وولى العهد.

وأضاف، أن المبادرة تفتح المجال للعمالة اكثر وتجعل هناك متسع للتحرك بين الأعمال المختلفة فى المملكة، وتتضمن عدة ضوابط وسياسات من شأنها نظام عقد العمل، ليكون خير بديل للكفيل ومنتظر تطبيقه منتصف مارس المقبل.

وأكد مسؤول قطاع المصريين بالخليج العربى عن حزب المصريين الأحرار، أن المبادرة تحسن بيئة ومناخ منظومة العمل وتكفل حماية كامل للعاملين فى القطاعات الخاصة وفق برامج توثيق العقود الإلكترونى.