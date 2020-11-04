ترامب يتهم الديمقراطيين بالتلاعب فى فرز الأصوات لصالح بايدن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يتم إقحام أصوات للمرشح الديمقراطى جو بايدن فى بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف دونالد ترامب: الديمقراطيون يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحى فى بنسلفانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: سير الفرز فى ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن سىء لبلادنا، متهما الديمقراطيين بالتلاعب بفرز الأصوات لصالحهم.

وأما عن التصويت المبكر بالبريد، فألقى بظلاله على موعد إعلان النتائج، وازدادت المخاوف من الدخول في أزمة دستورية حال ازدياد الطعون على النتائج الانتخابية خاصة فى الولايات الحاسمة فى ظل انتقادات ترامب للإجراءات الانتخابية في ولاية بنسيلفينيا واتهاماته بالسماح بالتزوير.

هذا ويمكن أن تكون نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التي أجريت الثلاثاء فى الولايات المتحدة، والتي لا تزال نتيجتها غير معلومة حتى الآن، الأعلى فى غضون قرن من الزمن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وذكر موقع (إديسون ريسرش)، أن أكثر من 157 مليون ناخب صوتوا لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد، وهو ما يمثل نسبة مشاركة 65.7% من إجمالي المصوتين المدرجين في السجلات، ويحق لهم ممارسة التصويت، وفقا لما أوردته صحيفة (واشنطن بوست).

وهذا الرقم يزيد، بأكثر من خمس نقاط عن الرقم المسجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والمقدر بـ60.1%، والتي فاز فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبحث الآن عن إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وبحسب المصادر، ستكون المشاركة فى هذه الانتخابات الأعلى منذ 1908، عندما أدلى 65.7% من الناخبين المسجلين حينها بأصواتهم. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الظرف حدث قبل أن تغير الولايات المتحدة دستورها وتسمح للمرأة بالحق فى التصويت. وأجريت الانتخابات وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، التى تسببت فى أكثر من 9.3 ملايين إصابة مؤكدة و232 ألف حالة وفاة فى الولايات المتحدة.