الطرق والكباري تعلن إعادة فتح طريق سفاجا - سوهاج بعد إزالة آثار السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سفاجا – سوهاج ) لحركة المرور بعد الإنتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول. - مع استمرار غلق ثلاثة طرق فقط جار أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري علي مستوي الجمهورية وهي : 1. طريق الشيخ فضل - رأس غارب . 2. طريق الجيش الحر فى المسافة من بني سويف إلي المنيا وقد تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم . 3. طريق مفارق فيران - كاترين . - وجدير بالذكر انه قد سبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها و معالجة اثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهي : 1. طريق القصير – قفط . 2. طريق رأس غارب – الغردقة . 3. طريق طور سيناء – مفارق فيران . 4. تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع .

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