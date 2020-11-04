مايكل مورجان : هناك دعم كبير من الشركات التكنولوجية لـ جو بايدن

قال الدكتور مايكل مورجان، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام تختلف تماما عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أن سبب عدم وضوح الرؤية حتى الآن أو تحديد الفائز سواء دونالد ترامب أو جو بايدن، هو التصويت بالبريد.





وأضاف مورجان، خلال برنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك دعم كبير من الشركات التكنولوجية لجو بايدن مثل تويتر، حيث تحاول الشركة منع وصول ترامب للجمهور.

وواصل: كما أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما يتحرك بقوة على الأرض لتحقيق الدعم والدعايا اللازمة لـ بايدن.

وأشار إلى أنه كان هناك حرص ودعم شديد من الحزب الديمقراطى خاصة المسؤولين السابقين فى إدارة أوباما، لجذب الناخبين لاختيار جو بايدن.

وتابع مورجان أن التصويت بالبريد، خلق حالة من عدم التحقق، أو عدم حسم هذه المعركة، وهو ما كان ينتقده الرئيس الأمريكى ترامب، مشيرا إلى أن ما يحدث يمنح أرضية للحزب الجمهورى، لكى يلجأ للقضاء فى هذه الانتخابات.

وتوقع مورجان أن تكون الضربة القضائية هو الحاسمة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن المؤشرات منذ أمس تشير إلى هذا التوجه.

ويجرى برنامج "النبض الأمريكى"، والذى يقدمه الدكتور مايكل مورجان، تغطية حصرية ومميزة للانتخابات الأمريكية بالشراكة مع مؤسسة النبض الأمريكى.