جامعة الأزهر تنظم معرضا للكتاب الأربعاء المقبل

وقال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر - فى بيان اليوم الأربعاء - إن الجامعة تحرص على تنظيم هذا المعرض السنوى لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، مشيراً إلى أن فعاليات المعرض ستبدأ من 11 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.
ووجه المحرصاوى، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، لتعاونهم المثمر فى إقامة هذا المعرض.
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