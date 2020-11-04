صور.. جامعة الفيوم تكرم الإعلامى أيمن عدلى بعد محاضرة التصدى للشائعات

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وأوضح الاعلامى أيمن عدلى، مفهوم حروب الجيل الرابع التى تتعرض لها مصر فى الوقت الراهن وما تقوم به من تغيير للهوية والقضاء على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
وأكد عدلى، على أهمية قيام الإعلام المصرى بدوره الحقيقى فى بث روح الانتماء والأمل والعمل والتركيز على النماذج الطموحة والناجحة وضرورة مواجهة الشائعات، وضرورة أن يمتلك الإعلام خطوات استباقية للمعلومات الصحيحة اللازمة لدحض الأكاذيب التى يقوم بها ضعاف النفوس لزعزعة الثقة فى أركان الدولة ونشر الإحباط والعمل على مواجهة معاول الهدم بتمكن واحترافية.
وتابع عدلى، أن طرق مواجهة المخاطر ليست مستحيلة فهى تحتاج إلى خبرات ومواجهات فكرية وبحث علمى لتصدير الآمال ورفع الروح المعنوية وكذلك رفع قدرات الشباب الفكرية والعلمية والاهتمام بالوعى والثقافة.
وفى نهاية الندوة، أهدى أحمد جابر شديد وخالد عطا الله، درع جامعة الفيوم لكل من اللواء نصر سالم والإعلامى أيمن عدلى تقديرا لهما واعتزازًا بهما.
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