مايكل مورجان: بايدن متقدم حاليًا على ترامب.. والجميع فى أمريكا يحبس أنفاسه

وأوضح مورجان، خلال برنامج "النبض الأمريكى" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن الأرقام فى صالح جو بايدن، مبينا أن هناك أصوات كثيرة لم تفرز بعد، مثل بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا، فهى ولايات مهمة لكلا المرشحين.

وتابع أن حملة ترامب صرحت بأنها ستطعن على نتائج هذه الولايات التى حسمها بايدن، خاصة أنها كان من المفترض أن تحسم لصالح ترامب، كما أن ولايات مثل فلوريدا وتكساس تم حسمها لولاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشار إلى أنه اليوم بعد ما امتد الفرز لليوم الثانى، تحولت المؤشرات لصالح جو بايد، بعدما كانت فى صالح ترامب الذى كان مسيطرا بشكل كبير لكنه تراجع، مؤكدا أن العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة معقدة، لأن التصويت ليس مباشرًا.

وبين: "كل الولايات تصوت للكونجرس الأمريكى، والكونجرس يختار الأعضاء بناء على هذا التصويت، والمجمع الانتخابى هو من يصوت للرئيس".

وسرد مورجان محطات العملية الانتخابية لانتخاب الرئيس الأمريكى، قائلا: "يوم 3 نوفمبر بيبقى فيه تصويت بالشكل المعهود، وهو إن الناس بتروح تصوت نفسها إلى اللجان الانتخابية، لكن قبل كده بيبقى فيه تصويت بالبريد للناس اللى معندهاش قدرة تروح اللجان".

وأشار إلى أن هذا الأمر سمح للحملة الانتخابية للحزب الديمقراطى، فى دفع هذا التوجه بالتصويت بالبريد، وهو ما نتج عنه تصويت نحو 100 مليون صوت، وهو ما قد يحسم الأمر، إذ وصلت نتيجة الانتخابات للقضاء.