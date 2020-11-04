مطران الروم الأرثوذكس يعلن وفاة كاهن ليون فى حادث إطلاق نار بفرنسا

أكد المطران نيقولا مطران الروم الأرثوذكس فى طنطا، صدور إعلان رسمى بانتقال الأب نيقولا كاكافيلاكيس إلى الأمجاد السماوية، بعد إجراء عمليتين جراحيتين له بالمستشفى الذى كان يعالج فيه.





وأوضح مطران الروم، فى تصريحات صحفية، أن الراحل توفى إثر إطلاق الرصاص عليه أمام كنيسته فى ليون بفرنسا. والأب نيقولا كاكافيلاكيس، هو شقيق مانوليس كاكافيلاكيس القنصل العام السابق لليونان فى الإسكندرية، وكلاهما من مواليد مدينة بورسعيد. وقال المطران نيقولا: نتضرع إلى المسيح أن يسكن خادم كنيسته الأخدار السماوية مع الأبرار، وأن يهب أسرته وشقيقه وأهله التعزيات السماوية.

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