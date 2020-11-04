بحث سامح فاروق شحاتة، قنصل عام جمهورية مصر العربية فى بورسودان، مع مدير عام إعلام ولاية البحر الأحمر السودانية، سبل تفعيل التعاون المشترك فى مجال الإعلام، والنظر فى إمكانية تدريب الإعلاميين السودانيين من ولاية البحر الأحمر فى مصر.





وخلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بحث الجانبان العمل على تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الإعلاميين بالبلدين. كما التقى القنصل العام المصرى بأعضاء مجلس إدارة جامعة البحر الأحمر السودانية، لدفع أوجه التعاون المشترك فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى. وطالب أعضاء مجلس إدارة الجامعة، التعرف على فرص التعاون مع مصر، للنهوض بالمستوى العلمى للطلاب بجامعة البحر الأحمر، خاصةً فى ظل الروابط التى تجمع مواطنى ولاية البحر الأحمر السودانية بمصر منذ القدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنصل مصر فى بورسودان يبحث إمكانية تدريب الإعلاميين السودانيين بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.