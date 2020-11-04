عاجل .. وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا يصل إلى القاهرة

وبحسب "روسيا اليوم"، تعد زيارة باشاغا إلى القاهرة، هى الأولى بعد توليه حقيبة وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى.

وأكدت مصادر أن باشاغا، سيناقش فى القاهرة، مكافحة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وإمكانية إعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وعدم السماح لوصول أى شخصية ذات توجه أيديولوجى أو محسوبة على تيار الإسلام السياسى إلى الحكم فى ليبيا، خاصة فى ضوء حالة الرفض الشعبى الليبى لهذه التيارات والأفكار المتشددة".

وقد توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز.

وقالت المبعوثة الأممية فى مؤتمر صحافى فى ختام محادثات غدامس: "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار فى ليبيا".

وكانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين فى ليبيا، إذ سبق أن عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها فى جنيف يوم 23 أكتوبر وقعت خلالها لجنة "5+5" (خمسة أعضاء من كل طرف) اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم.