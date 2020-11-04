15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والرجاء.. وتهديد مغربى

سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك والرجاء المغربى بعد مرور 15 دقيقة من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال افريقيا. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع. طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام. بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبو عميره. خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور. خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي. خط الهجوم : بن مالانجو. شهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربى الذى خسر فى لقاء الذهاب بالدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا فى مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمى تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوى وسط تماسك الدفاعات البيضاء.

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