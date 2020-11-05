رسالة واشنطن.. أحمد الطاهرى: الانتخابات الأمريكية تشهد حالة من الاستقطاب

وأضاف الطاهرى فى رسالة من واشنطن حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبر برنامج "آخر اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية رغدة الشيمى، على الراديو 9090، مساء الأربعاء، أن هناك اتهامات متبادلة بالتزوير بين حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمرشح جو بايدن، إلى أن تطور الأمر إلى عملية تراشق.

وأوضح الطاهرى أن المفاجأة التى حققها بايدن تتمثل فى ولاية أريزونا، حيث أنها ولاية جمهورية فى الأساس، أما ترامب فقد حقق نتائج جيدة فى عدد من الولايات، مؤكدا أن الصراع دائر فى عدد محدود من الولايات مثل ولاية ميتشجان، موضحا أن المشهد برمته يؤكد وجود حالة شديدة من الاستقطاب.

وأشار الطاهرى، إلى أن تدخل المحكمة العليا الأمريكية لحسم هذه الانتخابات وارد جدا نظرا لوجود بعض التراشق بين الرئيس الأمريكى وحكام هذه الولايات، مؤكدا أن الموضوع سياسى أكثر منه انتخابى.