وأضاف الطاهرى فى رسالة من واشنطن حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبر برنامج "آخر اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية رغدة الشيمى، على الراديو 9090، مساء الأربعاء، أن هناك اتهامات متبادلة بالتزوير بين حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمرشح جو بايدن، إلى أن تطور الأمر إلى عملية تراشق.
وأوضح الطاهرى أن المفاجأة التى حققها بايدن تتمثل فى ولاية أريزونا، حيث أنها ولاية جمهورية فى الأساس، أما ترامب فقد حقق نتائج جيدة فى عدد من الولايات، مؤكدا أن الصراع دائر فى عدد محدود من الولايات مثل ولاية ميتشجان، موضحا أن المشهد برمته يؤكد وجود حالة شديدة من الاستقطاب.
وأشار الطاهرى، إلى أن تدخل المحكمة العليا الأمريكية لحسم هذه الانتخابات وارد جدا نظرا لوجود بعض التراشق بين الرئيس الأمريكى وحكام هذه الولايات، مؤكدا أن الموضوع سياسى أكثر منه انتخابى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة واشنطن.. أحمد الطاهرى: الانتخابات الأمريكية تشهد حالة من الاستقطاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.