الزمالك يصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل للنهائى

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت خاصة للاعبي القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وقال زادة في تصريحات تليفزيونية:"مرتضي منصور قرر زيادة المكافآت وصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل للمباراة النهائية وخاصة بعد الأداء الرجولي أمام الرجاء".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "مباراة القمة أمام الأهلي خارج التوقعات، وهذه المباريات تكون بها توفيق بشكل كبير، وهذا ما حدث خلال المباريات الماضية وأتمني أن يفوز الزمالك بكأس أفريقيا".

كما أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشوط الأول كان صعبًا للغاية بسبب قوة فريق الرجاء ورغبته فى تسجيل هدف بأى شكل من الأشكال وقال زادة :"هدف الرجاء فى بداية الشوط الثاني كان سببًا فى انفجار لاعبي فريق الزمالك وقدموا مباراة عالمية خاصة من ناحية الأطراف أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

وأضاف: "لا يوجد أى مشاكل إدارية لدي نادي الزمالك، وكافة القرارات مطعون عليها فى المحاكم ونصرف المستحقات للاعبين، ولا يوجد شكوي من أى لاعب خلال الفترة الماضية".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين، حيث من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.