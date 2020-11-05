محامى ترامب: أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بهم خلال الانتخابات الأمريكية

قال رودي جوليانى محامى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنرفع دعوى على المستوى الوطني ضد خروقات الديمقراطيين.

وأضاف محامي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى: رفعنا دعاوى في عدة ولايات ضد خروقات التصويت عبر البريد، موضحا أنه يوجد أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها.

ولفت محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى أن هناك نزاع في هذه الانتخابات وسنذهب للقضاء.