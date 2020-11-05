كاف عن النهائي الأفريقى: أنفاسٌ تُحتبس ولحظاتٌ تَشتعل وبطلٌ واحد يستعد لرفع اللقب

علق الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " على مواجهة الاهلى و الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى توتير قائلا " أنفاسٌ تُحتبس، ولحظاتٌ تَشتعل، وبطلٌ واحد يستعد لرفع اللقب! " .
تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
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