“وأماكن الأمطار لمدة 6 أيام” أمطار غزيرة بالإسكندرية و2 مليون متر مكعب أمطار تشهدها المحافظة في 3 ساعات

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت اليوم محافظة الإسكندرية تساقط أمطار غزيرة، مما جعل المحافظ السيد اللواء محمد الشريف يؤكد منذ قليل في لقاء هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية، على أن اليوم كان شاقاً نظراً لكميات المياه التي شهدتها المحافظة اليوم نتيجة غزارة الأمطار.

أمطار غزيرة بالإسكندرية و2 مليون متر مكعب أمطار بالمحافظة في 3 ساعات

وأوضح محافظ الإسكندرية خلال لقاء هاتفي له مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناه الأولى المصرية، أن الأمطار والمياه اليوم كانت فوق الإستيعاب، وأشار إلى أنه وخلال 3 ساعات فقط سقط على 90% من المحافظة أكثر من 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه فور سقوط أمطار غزيرة على المحافظة تم الدفع بسيارات شفط المياه، وتنظيف الشنايش لتصريف مياه الأمطار، مضيفاً أن المحافظة تمتلك من المعدات والبنية التحتية ما يؤهلها لتعامل مع مثل هذه المواقف مهما كانت غزارة الأمطار أو قوتها.

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كما تشهد العديد من المحافظات على مدار الساعات الماضية، حالة من الطقس الغير مستقر، وأشارت الأرصاد وفق بيان لها، أن هناك أمطار على مدار الستة أيام المقبلة، وبدايةً من اليوم الخميس 5 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر، وسوف تشهد أغلب المحافظات اليوم الخميس والجمعة والسبت والأحد تساقط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتقتصر على سيناء والسواحل الشمالية الغربية يومي الإثنين والثلاثاء، وولمزيد حول خريطة تساقط الأمطار لمدة 6 أيام من خلال هذا الرابط.