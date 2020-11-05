انت الان تتابع تفاصيل خبر “الإصابات تتزايد” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 4 نوفمبر وقرارات حكومية لمواجهة الزيادة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة تقريرها اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بارتفاع الإصابات على مدار الأيام المقبلة، ولذا فإن اجتماع مجلس الوزراء اليوم أصدر عدة قرارات هامة بهذا الشأن، وكان أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتطبيق الغرامة خال عدم ارتداء كمامة وغلق أي منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية، وللمزيد حول قرارات الحكومة اليوم بشأن كورونا من هنا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 4 نوفمبر

وشهد تقرير اليوم ارتفاعاً جديداً في مصابي كورونا، ليزداد معدل الإصابات بشكل يومي تقريباً، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسجلت الصحة اليوم 109 حالة تعافي جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وبهذا ترتفع أعداد المتعافين والذين تم شفاؤهم بشكل كامل حتى اليوم إلى 99874 حالة، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل عقب تعافيها بشكل كامل.

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد سجلت 207 حالة جديدة، مقارنة بـ 197 حالة بالأمس، كما ارتفع إجمالي مؤشر الإصابات حتى اليوم ومنذ بداية أزمة كورونا إلى 108329 حالة، ومن بينهم الحالات التي تم شفاؤها بشكل كامل.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 13 حالة وفاه جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات حتى اليوم 6318 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.