الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مركز صيانة سيارات بشارع الجزائر بالمعادي.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مركز صيانة سيارات في حي المعادي.

على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقى المبانى المجاورة.

تم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحريق.