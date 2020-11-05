القضاة: بعض مواقع السوشيال تتخذ طفل المرور ذريعة للنيل من السلطة القضائية

استنكر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ما اعتبره تمادى بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، فى اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضى الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء.





وذكر فى بيان مساء الأربعاء: أن ذلك رغم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصرى وتأكيد مجلس إدارة نادى القضاة على إدانته لكل تلك التصرفات والأفعال التى بدرت من نجله.

وأكد نادى قضاة مصر، رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التى تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدى على صون القضاء والتربص به.

وطالب جميع مؤسسات الدولة بالتصدى لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية.

كما أكد نادى القضاة، أنه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيسى فى الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق.

وتعهد بأن يقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذى يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كل الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.