شكرى بحفل جامعة سنجور: الرئيس السيسى يطالب بتخفيف ديون إفريقيا بسبب كورونا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيف أعباء الديون على الدول الإفريقية فى ضوء أزمة جائحة الكورونا، لما تتعرض له اقتصادياتها من ضغوط شديدة فى التوقيت الذى كانت تستعد فيه لمرحلة الانطلاق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.





وأضاف: كما أكد الرئيس وقوف مصر بجانب أشقائها فى القارة، مبرزا تقديمها لمساعدات طبية للعديد من الدول الأفريقية.

جاء ذلك، خلال إلقاء شكرى كلمة مُسجلة بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على افتتاح الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية "سنجور" بالإسكندرية.

وأثنى على الدور الهام والمحورى الذى تلعبه الجامعة فى تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها الارتقاء بالقارة، وعلى المكانة المرموقة التى أصبحت تعتليها الجامعة كإحدى أفضل هيئات الدراسات العليا.

واستعرض خلال كلمته دور مصر فى إفريقيا وخصوصا خلال توليها العام الماضى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وسياستها الثابتة التى تستهدف النهوض بالقارة، وتمسكها بالعمل الأفريقى المشترك، وحرصها على اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ ومن بينها دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ.

ومع تفعيل سياسة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات فى ضوء ريادة رئيس الجمهورية، لهذا الملف على المستوى القارى، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار "شكرى" إلى استمرار مصر فى تقديم كل الدعم الُممكن لجامعة سنجور وطلبتها والوقوف بجانب العملية التعليمية المتميزة بها، فضلاً عن تقديم جميع التسهيلات الممكنة من أجل تيسير عمل الجامعة والعملية التعليمية بها.

ودعا الطالبات والطلبة التعرف على حضارة مصر وثقافتها كجزء من قارتهم الأفريقية يفخر بالانتماء لها ويعتز بتواجدهم فيه.

يذكر أن استضافة مصر لمقر جامعة سنجور منذ عام 1989، حيث تمنح درجة الماجستير فى التنمية ويدرس بها سنوياً أكثر من مائتى طالب من كافة الدول الناطقة بالفرنسية، وخَرَجَت على مدار ثلاثين عاماً الآلاف من الكوادر الإفريقية العليا التى تتولى مناصب مرموقة فى بلادها وعلى المستوى الدولى.