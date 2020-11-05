شاهد .. محافظ البحر الأحمر : الطرق لم تتأثر بالسيول لأكثر من 16 ساعة

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن طريق "راس غارب - المنيا" تم إزالة آثار السيول فى جزء منه، وجارٍ التنسيق مع محافظة المنيا لإصلاح الجزء الآخر، وبعد ذلك سيعاد فتحه".

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن تصريف مياه السيول فى الطرق الرئيسة يكون من خلال فتح المسارات للبحر أو تصريفها فى الاتجاه الآخر، وبعد انخفاض منسوب المياه يتم إجراء عمليات شفط من المناطق التى بها تراكمات.

وأكد اللواء عمرو حنفى، أن المدة التى أغلقت فيها الطرق بسبب السيول لم تتجاوز 16 ساعة حتى إعادة فتحها مرة أخرى بعد تصريف المياه.