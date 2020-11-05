مركز الأزهر للفتوى يؤكد حرمة مخالفة الإرشادات الطبية لمواجهة كورونا

دعا مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصحة، التى أعلنتها مُسبقا فى مواجهة أزمة كُورونا؛ حرصا منه على السلامة العامة، مكررا تحذيره من التساهل فيها.





وأكد المركز فى بيان له، حرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات الوقائية التى تصدر عن الجهات المختصة، لحين إعلانها انتهاء الأزمة تماما، لما فى المخالفة من تعريض النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك، فضرر الفيروس لن يقتصر على المتساهل فى إجراءات الوقاية منه فحسب، بل قد يتعدى إلى غيره ممن يساكنهم أو يخالطهم.

واستشهد المركز بقوله الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه"، ويقول: "لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه"، قالوا: وكيف يُذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق".

وأشار مركز الأزهر العالمى إلى أن حفظ النفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ حيث يقول الحق سبحانه فى تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

وتابع أنه يُعيد المركز نشر دليله الإرشادى الشَّامل للتَّعامل الشرعى مع فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19"، والذى يتناول الكثير من الإرشادات والأحكام المُتعلِّقة بالوقاية منه، وبأداء المسلم عبادته وتعاملاته فى ظلّ انتشار وبائه، والمُتعلِّقة كذلك بالمُصابين به، والمتوفين جراءه.

واختتم بقوله: "حَفِظ الله البلادَ والعبادَ من كل مكروه وسوء، ورفع عنَّا وعن العالمين الوباء والبلاء؛ إنَّه سُبحانه لطيفٌ خبيرٌ".