طقس اليوم الخميس: سقوط أمطار وليل بارد.. وعظمى العاصمة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما يكون لطيفًا على السواحل الغربية معتدلًا على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ووفقا للتوقعات، يسود طقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح نشطة، وكذلك على شمال وجنوب الصعيد مع الرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال.

ويكون الطقس باردًا ليلا على شمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة - كفر الشيخ)، ومتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

الإسكندرية 24 19

وادى النطرون 24 19

طنطا 25 19

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 25 19

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بنى سويف 25 18

المنيا 26 17

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 29 20

الوادى الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبو رماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربة 28 25