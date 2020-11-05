الأرصاد: طقس اليوم .. معتدل نهارا بارد ليلا .. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقيةـ والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لطيف على جنوب سيناء.

ويتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري البحيرة - كفر الشيخ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

الاسكندرية 24 19

وادي النطرون 24 19

طنطا 25 19

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 25 19

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بني سويف 25 18

المنيا 26 17

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبورماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربة 28 25