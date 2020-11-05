حدث ليلا.. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض.. وبدر بانون يعلن انتقاله لـ الأهلي

نظرًا لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يحتدم القتال بينهما على المكتب البيضاوي، تنتظر الولايات المتحدة الولايات الرئيسية وهي تحصي الأصوات الأخيرة.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في مدينة نيويورك، تطالب بفرز جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أكد عمر عبدالوهاب العيسى، كاتب وناقد ومحلل سياسي سعودي، أن قرار مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي نصت على قرار إلغاء الكفيل وأعلنته السعودية هو قرار طال انتظاره، حيث ترتب على وجوده مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية عانى البلد والشعب منها كثيرًا.

نشرت الإعلامية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، والتي أعلنتها شقيقة سعاد حسني "جانجاه" في كتابها "سعاد أسرار الجريمة الخفية".