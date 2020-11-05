مركز التنبؤ بالفيضان والسيول: سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا

وفى صفحته على "فيسبوك"، أكد مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحرى والقاهرة، و سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة. وشدد المركز على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بتلك المناطق لتجنب الأضرار.

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