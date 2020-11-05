فيديو .. الحق فى الدواء : مصل الإنفلونزا أسعاره خيالية فى السوق السوداء

وقال خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن بعض شركات الأدوية تجبر الصيدليات الكبرى على شراء منتجات ليس عليها إقبال كشرط للحصول على كمية قليلة من المصل يصل أقصاها إلى عشر جرعات.

وأضاف، أن هبعض الصفحات على شبكة الإنترنت تعرض كميات كبيرة من مصل الإنفلونزا الموسمية للبيع بأسعار خيالية، وهو ما دفع مفتشى هيئة الدواء المصرية إلى التحرك والقبض على بعض ممثلى تلك الصفحات بعد الاتفاق على شراء 150 عبوة من المصل.

وتابع: "على الدولة أن تحكم سيطرتها على سوق الدواء فى مصر.. ويجب تغليظ العقوبة عل السوق السوداء وغش الأدوية من خلال قانون الصيدلة الجديد.