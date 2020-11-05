وزير التعليم: خطاب سداد المصاريف لا يعنى التطبيق بأثر رجعى أو فورى

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطاب "الداخلى"، الذى أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية والمتعلق بطريقة سداد مصاريف المدارس الخاصة للعام الدراسى 2020- 2021، لا يعنى التطبيق بأثر رجعى أو التطبيق الفورى قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية مطلع عام 2021.





وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الخميس، إن هذا الخطاب الداخلى يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولى ولم يكن بيانا إعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن الكثير سارع إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.

وأضاف شوقى، أن الأوضاع ستستمر على ما هى عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه فى مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تعلن عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية فى أوائل شهر يناير 2021.

وأشار إلى أن هذا القرار الداخلى يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات فى بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا فى ظل جائحة كورونا التى يعانى منها الجميع، لافتا إلى أن الوزارة دعت منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

وأهابت الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور فى هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسى الحالى، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التى تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال العام الدراسى.