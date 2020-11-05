أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبوظبى الأول وآخرين والموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبي الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.