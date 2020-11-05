موجز السوشيال ميديا.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يواجه رسالة للقلعة...

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

علقت رابطة الدورى الإسبانى "الليجا"، على تأهل الزمالك لمواجهة والأهلي في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ونشرت الليجا الإسبانية عبر حسابها بفيس بوك صورة تجمع شعار الناديين وعلقت قائلة " نهائي تاريخي.. الف مبروك للكرة المصرية".

علق بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي على تأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على فريق الرجاء المغربي.

ونشر موسيماني صورة لمحمد الشناوي و طارق حامد وبينهم كأس دوري أبطال أفريقيا وعلق قائلا " نحن جاهزون للتحدي".

وجه الفنان صلاح عبد لله الدعم للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالتها الصحية.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏وقبل ما أنام أسالك ياذا الجلال والإكرام الشفاء العاجل والتام لحبيبتنا الطيبة قوي ‎#نشوى_مصطفى دعواتكم وصباح الخير وتصبحوا على خير "صلاح""

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #افريقا_يا_اهلي دعما للنادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك المقرر عقدها 27 نوفمبر الجاري

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مطلوب الهدوء والتعقل من جمهور ‎#الاهلي وجمهور ‎#الزمالك علي مدار الفترة المقبلة وامتدادًا لما بعد المباراة النهائية بأيام، مهم جدًا صورة الرياضة المصرية تخرج بالشكل الأمثل من خلال حدث تاريخي زي ده. وبإذن الله تعالي البطولة أهلاوية ‎#افريقيا_يا_اهلي" و "‏من النهارده ليوم ٢٧ بإذن الله

نركز مع فرقتنا ندعي ربنا بالتوفيق نسيبنا من جو التحفيل والكلام الفاضي داعاوزين ربنا يرزقنا التوفيق قبل أي حاجه ‎#افريقيا_يا_اهلي ".